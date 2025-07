Francis Kaufman in volo verso l' Italia | verrà trasferito a Rebibbia | VIDEO

Da Skiathos a Rebibbia, il viaggio di Francis Kaufman, accusato di un efferato duplice omicidio a Villa Pamphili, si conclude con il suo trasferimento in Italia. Dopo aver lasciato la Grecia, l’aereo che lo trasportava ha preso il volo verso Ciampino, segnando un passo cruciale nel caso che ha sconvolto l’opinione pubblica. La sua destinazione definitiva: il reparto psichiatrico dell’istituto penitenziario di Rebibbia, dove la giustizia e la follia si intrecciano in un triste capitolo della cronaca italiana.

È decollato dalla Grecia l'aereo che trasporta Francis Kaufman, l'americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Arriverà a Ciampino e verrà condotto nel reparto psichiatrico dell'istituto penitenziario di Rebibbia. Dopo il ritrovamento dei cadaveri della compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi, l'uomo aveva raggiunto l'isola greca di Skiathos dove, a seguito di un mandato di arresto internazionale, era stato arrestato dalla polizia. Le ultime notizie sul suo conto sono giunte proprio dalla Grecia, dove Kaufman (anche noto con le false identità di Rexal Ford e di Matteo Capozzi) ha devastato la sua cella, urlato contro i secondini del carcere di Larissa e costretto l'amministrazione penitenziaria ellenica a trasferirlo in una sezione riservata ai pazienti psichiatrici.

