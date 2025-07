Francis Kaufman in volo verso l'Italia | il video dell'uomo in partenza dalla Grecia

In un viaggio carico di tensione e mistero, Francis Kaufman si appresta a varcare i confini italiani, dopo essere partito dalla Grecia con un passato complicato alle spalle. Mentre l’aeroplano solca i cieli, il destino di Kaufman si intreccia con un intricato puzzle di accuse e segreti. Cosa lo attende in Italia? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa fuga sospetta e quale sarà il suo prossimo capitolo.

L'aeroplano che sta portando Francis Kaufman in Italia è decollato da pochi minuti dalla Grecia. L'uomo è accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Gli 863 mila euro di finanziamenti a Francis Kaufman? Se non fosse una tragedia sarebbe una commedia”: lo sdegno di Sergio Castellitto - Gli 863 mila euro di finanziamenti a Francis Kaufman, invece di suscitare meraviglia, sono diventati simbolo di un sistema ormai fallace.

Si chiama Francis Kaufman l'americano fermato in Grecia per l'omicidio della bambina a #VillaPamphili, a #Roma. L'uomo, che usava lo pseudonimo di Rexal Ford, ha rifiutato l'estradizione in Italia.

