Francia yacht di lusso in fiamme nel porto di Saint-Tropez | bruciati in poche ore 94 milioni di euro

Una tragedia che ha scosso Saint-Tropez: il superyacht Sea Lady II, del valore di 94 milioni di euro, è bruciato nel porto, lasciando tutti senza parole. Due membri dell’equipaggio sono stati soccorsi e le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, mentre i turisti osservano sgomenti. Un evento che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e il lusso sfrenato. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica notte in una delle mete più glamour del mondo.

Il superyacht britannico Sea Lady II, da 94 milioni di euro, è andato a fuoco nel porto di Saint-Tropez. Due membri dell’equipaggio sono stati soccorsi. Cause ancora ignote, avviata un’indagine. Turisti sotto shock hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

