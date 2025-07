Francia | aperta un’inchiesta contro X L’accusa | Interferenze straniere

La Francia apre un’indagine scottante contro X, ex-Twitter, sospettato di aver manipolato il suo algoritmo per influenzare le elezioni e interessi stranieri. La procura di Parigi ha avviato un’azione rigorosa, evidenziando come i social media possano diventare strumenti di interferenza internazionale. Questa indagine mette sotto pressione le piattaforme digitali e pone nuove sfide sulla trasparenza online. È solo l’inizio di un confronto più ampio tra potere tecnologico e sicurezza democratica.

La sezione criminalità informatica della procura di Parigi ha aperto un’indagine contro il social network X e sui suoi dirigenti, sospettati di aver influenzato l’algoritmo della piattaforma per interferenze straniere. Lo ha annunciato la stessa procura. Le indagini da gennaio. Dopo due segnalazioni ricevute a gennaio, che «denunciavano il presunto uso dell’algoritmo di X (ex-Twitter) per interferenze straniere», è stata affidata alla gendarmeria nazionale un’indagine contro la piattaforma, in quanto entità giuridica, e contro le «persone fisiche», che la gestiscono, ha spiegato la procuratrice Laure Beccuau in un comunicato. 🔗 Leggi su Open.online