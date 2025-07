Francesco Totti finalmente riesce a guadagnare qualcosa da imprenditore Nel 2024 utile di 82 mila euro ma nelle sue otto società ha messo 5,7 milioni

Il 2024 segna una svolta decisiva per Francesco Totti, non più solo campione sul campo ma anche imprenditore di successo. Dopo anni di investimenti e qualche perdita, il suo impegno ha dato i suoi frutti, portandolo a un utile di 82 mila euro, con un patrimonio di 57 milioni nelle sue otto società. La sua rinascita imprenditoriale dimostra che con determinazione e strategia, anche le sfide più difficili si trasformano in opportunità di crescita.

Il 2024 è stato l’anno della svolta per Francesco Totti imprenditore, visto che ha finalmente smesso di perdere con le varie attività dove ha investito i suoi guadagni da calciatore. I bilanci delle otto società controllate direttamente o indirettamente (le immobiliari Vetulonia, Longarina, Acilia e Ten e le società Number ten srl, Ct10, It scouting e Tz service) sono complessivamente passate dalla perdita di 879 mila euro del 2023 a un utile di 82.543 euro nel 2024, risultato interamente riportabile all’ex capitano della As Roma. Le otto società hanno fatturato tutte insieme l’anno passato 2 milioni e 92 mila euro, incassando in questo caso assai meno dell’anno precedente, quando i ricavi erano ammontati a 2. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francesco - totti - finalmente - imprenditore

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Francesco Totti finalmente riesce a guadagnare qualcosa da imprenditore. Nel 2024 utile di 82 mila euro, ma nelle sue otto società ha messo 5,7 milioni; Totti diventa imprenditore: il capitano lancia due start up; Francesco Totti vicino ad un accordo: Mi costerà ma con Ilary si sistemerà tutto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, tre anni fa l'addio: dalla guerra dei Rolex al "sequestro" delle borse. I presunti tradimenti e i nuovi amori - Era l’11 luglio 2022 quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente detti addio. Da msn.com

Totti-Blasi, arriva sentenza sui Rolex: saranno in affido condiviso - Il Tribunale di Roma assegna l'affido condiviso dei Rolex contesi tra Totti e Blasi: nessun possesso esclusivo, li indosseranno a turno. Riporta 105.net