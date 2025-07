Francesco Bellini sarà sepolto a Montreal Ad agosto commemorazione ad Ascoli

Ascoli si prepara a onorare la memoria di Francesco Bellini, figura di spicco nel mondo farmaceutico italo-canadese. Dopo la sua scomparsa improvvisa a Calgary, il suo legame con la città natale sarà celebrato con una cerimonia commemorativa ad agosto. Un omaggio doveroso a un imprenditore che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti e nel panorama internazionale del settore farmaceutico. La sua storia continuerà a ispirare generazioni future.

Ascoli, 11 luglio 2025 – Francesco Bellini, imprenditore farmaceutico italo canadese morto ieri a Calgary per le conseguenze di un malore di origine cardiaca, sarà sepolto a Montreal, in Canada, dove viveva da tempo con la famiglia. Lo ha confermato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, annunciando che nel mese di agosto si terrà una commemorazione in sua memoria nel capoluogo piceno, al quale l’imprenditore era profondamente legato. La data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni. “La morte di Francesco Bellini è un profondo dolore per me, personalmente e come sindaco di Ascoli, città d’origine alla quale era infinitamente legato”, ha dichiarato Fioravanti, ricordando l’italo-canadese scomparso ieri a Calgary, in seguito a un grave malore che lo aveva colpito martedì scorso dopo una gita in Alaska. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it