Francesco Acquaroli riprende la campagna elettorale | Tanto abbiamo fatto e tanto faremo nei prossimi 5 anni

Francesco Acquaroli torna a riprendere la scena politica con entusiasmo, pronto a condividere i successi ottenuti e le ambizioni future per la Regione Marche. Mercoledì 23 luglio all'Auditorium del Parco Miralfiore di Pesaro, alle 19, sarà l'occasione per ascoltare il suo impegno e il suo progetto “Più Marche”. Un appuntamento imperdibile per conoscere da vicino il cuore di una leadership che ha già fatto molto e che promette di fare ancora di più.

PESARO – "Più Marche". Riprende la campagna elettorale del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che, mercoledì 23 luglio, sarà a Auditorium del Parco Miralfiore di Pesaro alle 19. Un'occasione per raccontare quanto fatto in questi 5 anni e cosa intende fare nei prossimi 5.

Leonardi, ad Acquaroli la maggioranza assoluta dei consensi - "I dati che emergono dalle rilevazioni del Governance Poll 2025 per Il Sole 24 Ore sul gradimento dei governatori sono schiaccianti: il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, con un + 7, ... Riporta ansa.it

Green pass: Acquaroli, altre restrizioni non utili - Ansa.it - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ritiene che non siano "utili" ulteriori restrizioni per i non vaccinati o un Green pass rinforzato, "perché anche se il contagio ha ripreso ... Si legge su ansa.it