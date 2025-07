Francesca Bergesio rivive l’incubo stalker | il racconto

Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 e giovane promessa della moda, ha deciso di rompere il silenzio sui pericoli dello stalking. A soli 20 anni, con coraggio e determinazione, ha denunciato le minacce che aveva ricevuto, dimostrando quanto sia fondamentale proteggere la propria dignità. La sua storia è un messaggio potente contro ogni forma di violenza e intimidazione, ricordandoci che chiedere aiuto può cambiare le sorti di una vita.

Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, ha deciso di denunciare chi l'ha minacciata per difendere la propria dignità. Inizialmente, la paura l'aveva frenata, ma col tempo ha capito che bisogna denunciare e chiedere aiuto, come spiega a Corriere della Sera. A soli 20 anni, originaria di Cervere, in provincia di Cuneo, e figlia del senatore Giorgio Bergesio, Francesca è finita ancora una volta nel mirino di un "odiatore seriale". Un 26enne di Catania le ha inviato su Facebook messaggi agghiaccianti, tra cui minacce di stupro e riferimenti inquietanti alla sua abitazione.