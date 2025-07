Francesca Albanese chi è la relatrice Onu finita nel mirino degli Usa

Francesca Albanese, esperta di diritto internazionale e diritti umani, si è distinta come una delle voci più coraggiose e incisive sul palco globale. Relatrice speciale delle Nazioni Unite dal 2022, ha denunciato con fermezza i crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza e l’occupazione illegale della Cisgiordania, attirando l’attenzione e il fuoco dei potenti. A luglio ha affrontato nuove sfide, consolidando il suo ruolo di critica impavida nel panorama internazionale.

Esperta di diritto internazionale e diritti umani, Francesca Albanese è tra le persone, a livello istituzionale, che negli ultimi anni si è esposta di più parlando dei crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza e dell'occupazione illegale della Cisgiordania. Relatrice speciale delle Nazioni Unite dal 2022 per la situazione nei territori palestinesi occupati, è diventata una voce scomoda per molti governi occidentali. A luglio ha pubblicato il rapporto Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio, in cui denuncia un imponente e complesso sistema di relazioni economiche globali grazie al quale Israele può attuare il suo progetto di occupazione delle terre in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.