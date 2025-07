Francavilla di Sicilia azienda vuole investire e ampliare | Da tre anni in attesa di un sì o di un no dal comune

A Francavilla di Sicilia, l'azienda dolciaria Di Costa Spa, che impiega decine di lavoratori e esporta in 54 nazioni, sta aspettando da tre anni una risposta ufficiale del Comune riguardo al suo investimento di ampliamento, con la speranza di ottenere un sì che possa garantire crescita e occupazione. Dopo un confronto urgente con i vertici dell'impresa, si evidenzia come questa attenda ancora una decisione cruciale per il futuro.

"Abbiamo chiesto e ottenuto un confronto urgente con i vertici della Di Costa Spa a Francavilla di Sicilia, un'impresa dolciaria che assicura lavoro a decine di dipendenti con punte stagionali di 150 occupati e che esporta in 54 nazioni. L'azienda segnala che attende ancora dal Comune

Francavilla di Sicilia, il Tribunale del Lavoro condanna il Comune per condotta antisindacale: nuova vittoria della Cisl Fp Messina - Il Tribunale del Lavoro di Messina ha condannato il Comune di Francavilla di Sicilia per condotta antisindacale, riconoscendo la vittoria della Cisl Fp Messina.

