Foundation | prevedere il domani è una scienza?

Foundation, l’epica saga di Asimov, ci invita a prevedere il domani con una scienza che unisce immaginazione e realtà. Da decenni, il nome del padre dei robot ha affascinato il cinema, svelando mondi futuristici e dilemmi morali. Ora, finalmente, le sue visioni si materializzano sul grande schermo, aprendo nuove frontiere nel fantastico mondo delle infinite possibilità. Le aspettative sono alte: siamo pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro?

Il nome di Asimov è stato corteggiato dal mondo del cinema per decenni. Mentre il padre dei robot moderni si muoveva dietro le quinte di grandi produzioni come consulente scientifico, come nel caso di Star Trek, i suoi fedeli lettori attendevano con ansia di vedere i suoi mondi approdare sul grande schermo. Se Viaggio Allucinante adattava in suo racconto e Io, Robot condensava in un film le grandi suggestioni del Ciclo dei Robot, le aspettative erano sempre più rivolta alla massima espressione della visione asimoviana: Il Ciclo della Fondazione. Space opera di ampio respiro, scritta nel corso della lunga carriera di Asimov, il Ciclo della Fondazione non è la classica sci-fi action, ma un complesso e avvincente ritratto sociale di una galassia. 🔗 Leggi su Screenworld.it