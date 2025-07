FOTO Al via i lavori di riqualificazione del ponte di Brezza

Al via i lavori di riqualificazione del Ponte di Brezza, un intervento atteso da tempo per migliorare la sicurezza e la mobilità nella zona di Grazzanise. La Provincia di Caserta ha ufficialmente dato il via al cantiere, segnando un passo importante verso la rivitalizzazione dell’infrastruttura strategica. Questa operazione non solo garantirà maggiore sicurezza ai cittadini, ma aprirà anche nuove prospettive di sviluppo per l’intera comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta comunica che è stata formalmente effettuata la consegna dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del Ponte di Brezza, nel territorio del comune di Grazzanise. L'opera rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità e la sicurezza dell'area, e l'avvio del cantiere, atteso da tempo, costituisce un passo concreto verso il miglioramento della viabilità locale e la tutela del patrimonio infrastrutturale provinciale. I lavori, finanziati con fondi destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria, mirano al ripristino delle condizioni strutturali ottimali del ponte, attraverso interventi di consolidamento, adeguamento e ammodernamento.

In questa notizia si parla di: lavori - riqualificazione - ponte - brezza

