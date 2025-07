Forzano una recinzione e si accampano in uno stabile abbandonato

Un’azione decisa che ribadisce il rispetto delle leggi e la tutela del patrimonio pubblico. Quattro persone sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici dopo aver forzato una recinzione e accampate in uno stabile abbandonato nel quartiere Oltrisarco di Bolzano. Un intervento che evidenzia l’importanza di garantire sicurezza e ordine nelle aree urbane, preservando la legalità e il decoro cittadino.

