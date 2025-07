Forza un posto di blocco e fugge sulla superstrada | fermato alla Villa Comunale di Frosinone

Nella notte, un giovane di 27 anni ha tentato di sfuggire all'altro controllo dei Carabinieri di Alatri, forzando un posto di blocco e fuggendo sulla superstrada. L'inseguimento si è concluso alla villa comunale di Frosinone, dove i militari sono riusciti ad arrestarlo. Già noto alle forze dell’ordine, il ragazzo ora si trova di nuovo dietro le sbarre, per rispondere di resistenza e danneggiamento aggravato.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, durante un controllo perlustrativo del territorio, hanno arrestato un ventisettenne del capoluogo, giĂ censito  per “resistenza a pubblico ufficiale” e “danneggiamento aggravato”. I fatti si sono verificati durante la notte. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

