Forza Italia presenta il Piano Strategico per la Riforma della Sanità Pubblica

Forza Italia presenta un piano strategico ambizioso per rivoluzionare la sanità pubblica italiana. Con un focus su equità, universalità e diritto alla salute, questa proposta mira a risolvere criticità come personale sotto organico e liste d’attesa interminabili. L’obiettivo è rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale, rendendolo più efficiente, accessibile e al passo con i bisogni dei cittadini. È il momento di costruire un futuro più sano e giusto per tutti.

Forza Italia lancia un ambizioso Piano Strategico per la riforma della Sanità pubblica italiana, con l'obiettivo di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantendo equità, universalità e diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione. La proposta nasce dalla consapevolezza delle criticità attuali del sistema sanitario italiano, quali carenza di personale, liste d'attesa sempre più lunghe, difficoltà nei Pronto Soccorso e crescente insoddisfazione del personale medico e infermieristico. Il piano si propone soluzioni strutturali, efficaci e sostenibili per rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

