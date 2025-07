Formia avviato il cantiere per la riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione

Formia si prepara a un nuovo inizio: il cantiere per la riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione è ufficialmente partito. Dopo aver ottenuto il finanziamento, l’amministrazione comunale ha dato il via a un intervento strategico che trasformerà l’edificio, rendendolo più sicuro, moderno e funzionale per studenti e cittadini. Un progetto che segna un passo importante verso un futuro più sostenibile e innovativo per la comunità di Formia.

Formia, 11 luglio 2025 – “Dopo essere riusciti a recuperare il finanziamento, ora a priamo il cantiere che darà il via ai lavori di riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione. Un edificio che sarà restituito alla città del tutto rinnovato, sicuro e moderno”. E’ con queste parole che il Sindaco della Città di Formia, Gianluca Taddeo, comunica l’inizio dell’importante intervento di ‘demolizione e ricostruzione con conservazione dell’involucro dell’edificio scolastico Pollione’. Si tratta di un’opera fondamentale e tanto attesa dai cittadini, considerato sia il contesto urbano in cui si inserisce la struttura scolastica – in pieno centro e nel cuore del borgo marinaro di Mola – e sia in considerazione del fatto che gli studenti ed il personale docente al momento sono stati trasferiti presso la vicina scuola ‘De Amicis’. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: pollione - formia - cantiere - riqualificazione

Formia, avviato il cantiere per la riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione https://ilfaroonline.it/2025/07/11/formia-avviato-il-cantiere-per-la-riqualificazione-della-scuola-vitruvio-pollione/613087/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie # Vai su X

FORMIA - "Dopo essere riusciti a recuperare il finanziamento, ora apriamo il cantiere che darà il via ai lavori di riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione. Un edificio che sarà restituito alla città del tutto rinnovato, sicuro e moderno". Così il Sindaco della Citt Vai su Facebook

Formia: al via i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Vitruvio Pollione; Scuola Pollioni, al via i lavori di riqualificazione; Formia / Inchiesta “The good lobby”: uno degli indagati di Ceccano è progettista per il Comune di Formia.

Formia, avviato il cantiere per la riqualificazione della scuola Vitruvio Pollione - Il sindaco Taddeo: "Sarà moderno e in linea con le esigenze educative attuali" ... Segnala ilfaroonline.it

Vitruvio Pollione: a Formia nasce un nuovo polo culturale - Il Messaggero - Entro due anni Formia avrà un nuovo moderno polo culturale nel quartiere Mola. ilmessaggero.it scrive