Forbidden fruit replica puntata del 11 luglio in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati milioni di spettatori. Nel nuovo episodio di oggi, 11 luglio, tra colpi di scena e passione, Yildiz si trova a prendere una decisione drastica, mentre Halit dimostra di essere sempre più irresistibile. Vuoi rivedere l’episodio 12 in streaming? Ecco il video Mediaset per non lasciarti sfuggire nemmeno un istante di questa coinvolgente storia.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Nella puntata odierna Yildiz, stanca delle continue macchinazioni della signora Ender, decide di licenziarsi dal ristorante. Ma il destino le riserva una sorpresa, perché Halit è ormai vittima del suo fascino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 12 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntata del 11 luglio in streaming | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - puntata - luglio

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - In Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, Zeynep si trova di fronte a una scoperta scioccante che potrebbe cambiare tutto.

Yildiz sotto shock! Clicca sul link qui sotto per leggere le #Anticipazioni della puntata di #ForbiddenFruit che andrà in onda oggi su #Canale5 https://www.filmeter.net/tv/forbidden-fruit-anticipazioni-puntata-10-luglio-2025-yildiz-sotto-shock.php Vai su Facebook

Forbidden Fruit, la puntata dell'11 luglio in streaming; Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: lo stratagemma di Yildiz e il piano di Ender; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: lo stratagemma di Yildiz e il piano di Ender - La trama degli episodi in onda da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio alle ore 14:10 su Canale5 ... Secondo fanpage.it

Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 11 luglio! Alihan mette in guardia sua sorella - Nella puntata di Forbidden Fruit dell'11 luglio, tensioni e intrecci amorosi scuotono le famiglie; nuovi colpi di scena in arrivo. Lo riporta serial.everyeye.it