Forbidden fruit anticipazioni dal 14 al 18 luglio | Zeynep accetta l’invito di Alihan

Forbidden fruit la nuova soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, sta entrando nel vivo. Dopo essere arrivata lo scorso 30 giugno su Canale 5, ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Cosa accadrà nella terza settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 14 al 18 luglio. Forbidden fruit, trame al 18 luglio. Alihan invita Zeynep a casa sua. L’uomo spera di trascorrere una serata che potrebbe segnare una svolta importante nel loro rapporto. Dopo qualche iniziale incertezza, lei accetta. Intanto la loro crescente intesa non passa inosservata agli occhi di Hakan, che non perde occasione per punzecchiare Alihan e insinuare che lei sia per l’uomo molto più di una semplice collega. 🔗 Leggi su Superguidatv.it