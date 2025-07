Fondazione | Jared Harris fa luce sul nuovo tono della terza stagione | È più simile a un’opera spaziale

La terza stagione di Fondazione si prepara a sorprendere gli appassionati con un nuovo tono, più vicino a un’opera spaziale, come svelato dalla star Jared Harris. Nei panni di Hari Seldon, Harris anticipa un’evoluzione intrigante della saga, promettendo una narrazione ancora più epica e coinvolgente. La serie, che abbraccia un secolo di storia futuristica, si appresta a consacrare un capitolo decisivo: ecco cosa aspettarsi da questa incredibile avventura cosmica.

La star di Fondazione (Foundation) Jared Harris ha anticipato un cambio di tono per la terza stagione della serie fantascientifica, affermando che sarà più simile a un’opera spaziale rispetto alle precedenti. Harris interpreta Hari Seldon, lo psico-storico che dà il via all’intera saga che abbraccia un secolo. Foundation – stagione 3 tornerà l’11 luglio 2025 su Apple TV+. In un’intervista con Screen Rant per la terza stagione di Fondazione (Foundation), Jared Harris ha rivelato che la terza stagione è “ più apertamente una storia d’azione e avventura ” e che, ora che le regole e le idee sono state stabilite, possono “ semplicemente decollare ” con una narrazione accattivante. 🔗 Leggi su Cinefilos.it