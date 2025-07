Fognini dopo il ritiro | Stacco tutto e vado in Puglia poi forse New York Non voglio più correre

Dopo un’epica carriera, Fabio Fognini sceglie di staccare la spina e dedicarsi a nuove passioni. “Vado in Puglia, poi forse New York, ma non voglio più correre,” afferma il tennista. Un addio che segna una svolta, un nuovo capitolo fatto di relax e introspezione. Continua a leggere per scoprire come Fognini affronta questa fase di cambiamento e quali nuovi progetti lo aspettano.

Fabio Fognini ha lasciato il tennis dopo la meravigliosa partita d'addio con Carlos Alcaraz a Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fognini, il ritiro è vicino? Bertolucci e Barazzutti: “Saprà quando fermarsi” - Fabio Fognini si avvicina al ritiro, come confermato anche da Bertolucci e Barazzutti. Dopo aver disputato le ultime competizioni, tra cui gli Internazionali d'Italia, e la eliminazione nelle qualificazioni di Roland Garros, il tennista azzurro saprà quando è arrivato il momento di dire addio al tennis professionistico.

