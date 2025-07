Fognatura guasta a Cefalù liquami in centro storico | divieto di balneazione alla Vecchia Marina

L’estate a Cefalù si apre con un grave problema: una fuga di liquami in pieno centro storico, che ha trasformato le strade in un fiume di disagio e preoccupazione. La situazione, causata da un guasto alla condotta fognaria principale, ha portato alla chiusura temporanea della balneazione alla Vecchia Marina. La città si mobilita per risolvere questa emergenza e garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Emergenza liquami a estate appena iniziata in centro storico a Cefalù. Il cuore antico della cittadina normanna stamattina si è ritrovato improvvisamente percorso da un fiumiciattolo di reflui. Tutto a causa, come spiegato anche dal Comune sui social di un guasto alla condotta fognaria principale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cefalù - liquami - centro - storico

