Foggia al centro dell’operazione ' Safe Holiday' | controlli straordinari della Stradale nei weekend estivi

Foggia si conferma al centro dell’attenzione con l’Operazione Safe Holiday, una delle iniziative più importanti per la sicurezza stradale in Italia. Durante i weekend estivi, dal 25 al 27 luglio e dal 29 al 31 agosto 2025, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli lungo tutta la rete stradale nazionale. Un'azione coordinata a livello internazionale per garantire viaggi più sicuri e responsabili: perché la sicurezza di tutti passa anche dalla prevenzione e dall’attenzione sulle strade.

Nel fine settimana compreso tra il 25 ed il 27 Luglio e tra il 29 ed il 31 agosto 2025, su tutto il territorio nazionale si svolgerà l’operazione 'Safe Holiday', a cui parteciperanno tutti i paesi aderenti alla cooperazione internazionale Roadpol, finalizzata al controllo delle ordinarie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

