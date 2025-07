Fofi morte di un’anima controcorrente

Goffredo Fofi, figura iconica del panorama culturale italiano, ci ha lasciato all'età di 88 anni. Critico cinematografico, intellettuale e voce controcorrente, il suo contributo ha segnato profondamente il mondo della cultura e del cinema. Nato a Gubbio nel 1937, la sua vita è stata un costante viaggio tra pensieri rivoluzionari e passione per l’arte. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile: il suo lascito continuerà a ispirare generazioni future.

Goffredo Fofi, intellettuale e famoso critico cinematografico non c’è più. Era ricoverato da qualche giorno all’Ospedale Cavalieri di Malta di Roma. Il giornalista era stato portato alla struttura a fine giugno dopo la rottura del femore ed era stato sottoposto ad un’operazione. Fofi è considerato uno dei più grandi intellettuali italiani. Muore all’età di 88 anni. Goffredo Fofi, la vita. Nato a Gubbio nel 1937, Goffredo Fofi era considerato un’ anima controcorrente, editore e giornalista culturale impegnato nelle riviste e nei movimenti di sinistra. Tantissime le testate che ha fondato o per le quali ha scritto come Quaderni piacentini, Ombre rosse, Linea d’Ombra, La terra vista dalla luna e Lo Straniero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Fofi, morte di “un’anima controcorrente”

