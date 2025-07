Fiumicino da domani sul lungomare della salute ci sarà Una spiaggia per tutti

Fiumicino si apre a un nuovo orizzonte di inclusione e convivialità con l’inaugurazione della “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute, un progetto nato per offrire a ogni cittadino un angolo di relax accessibile e accogliente. Sostenuto da importanti istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, questo spazio promette di diventare un punto di incontro e solidarietà. Non perdere l’appuntamento di domani alle 12!

Fiumicino, 11 luglio 2025- Sabato 12 luglio, sul Lungomare della Salute, alle ore 12, sarà inaugurata la “Spiaggia per tutti”, sul Lungomare della Salute all’altezza del civico 55. Il progetto, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio, è stato coordinato e realizzato dal Comune di Fiumicino. Saranno presenti il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca. Il progetto intende offrire non solo uno spazio attrezzato e privo di barriere, ma anche un luogo di incontro e socialità, dove promuovere valori fondamentali come l’amicizia, la solidarietà e la coesione sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - salute - lungomare - spiaggia

Fiumicino, lavori sul Lungomare della Salute per il nuovo manto stradale - Fiumicino si prepara a rinnovare il suo affascinante Lungomare della Salute con lavori sul manto stradale, garantendo una viabilità più sicura e moderna.

12 luglio apre la “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute; Sabato 12 luglio l’inaugurazione della “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute; Fiumicino, al via le operazioni di montaggio della Spiaggia per tutti.

Fiumicino, al via le operazioni di montaggio della “Spiaggia per tutti” - la “Spiaggia per tutti” di Fiumicino si avvale delle attrezzature acquistate dal Comune nel 2024 e conservate durante l’inverno presso i depositi della società Pianeta Mare Srl ... Scrive ilfaroonline.it

Fiumicino, Pasqua al mare: le spiagge del lungomare si ... - RomaToday - Fiumicino Fiumicino / Lungomare della Salute Fiumicino, Pasqua al mare: le spiagge del lungomare si rifanno il look A Fiumicino è previsto lo sbancamento ed il livellamento di circa 5mila metri ... Come scrive romatoday.it