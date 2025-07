Firmata la dichiarazione di Northwood | nasce una deterrenza nucleare europea

La storica Dichiarazione di Northwood segna un passo decisivo verso una deterrenza nucleare europea, con Gran Bretagna e Francia unite per rafforzare la sicurezza continentale. Per la prima volta, le due nazioni hanno firmato un accordo che coordina le loro forze nucleari in risposta a minacce gravi, creando un vero e proprio ombrello nucleare esteso a tutta l’Europa. L’intesa prevede che un...

Per la prima volta nella storia, Gran Bretagna e Francia hanno siglato un accordo per coordinare le rispettive forze nucleari in caso di minacce gravi all'Europa. La cosiddetta Dichiarazione di Northwood, firmata dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron, prende il nome dalla base militare inglese dove l'intesa è stata ufficializzata. Un ombrello nucleare esteso a tutta l'Europa. L'intesa prevede che un attacco atomico contro uno qualsiasi dei Paesi europei provocherebbe una risposta coordinata e simmetrica da parte di Parigi e Londra. Sebbene i due arsenali restino indipendenti, è prevista l'istituzione di un gruppo di supervisione nucleare che permetta una gestione congiunta in caso di necessitĂ .

I due leader hanno firmato la cosiddetta "dichiarazione di Northwood", dal nome della base militare che hanno visitato insieme, che prevede una cooperazione bilaterale più stretta su sicurezza e difesa e – per la prima volta nella storia – il coordinamento

Cos'è la dichiarazione di Northwood, il patto firmato da Macron e Starmer; Come funziona la dichiarazione di Northwood: quante bombe atomiche hanno Francia e Gran Bretagna, e come serviranno per proteggere l'Europa; Starmer-Macron, patto su nucleare: «Monito a nostri nemici».

