Firenze uno studente rifiuta l’orale alla maturità | Il mio gesto contro il sistema

Firenze, luglio 2025 – In un gesto audace e simbolico, uno studente delle Scuole Pie Fiorentine ha deciso di rifiutare l’esame orale della maturità, manifestando il suo dissenso contro il sistema educativo tradizionale. Arrivato dal Lazio, il giovane ha scelto di esprimersi attraverso il silenzio, portando avanti una protesta che scuote le fondamenta del diplomarsi come rito standardizzato. La sua scelta mette in discussione i metodi di valutazione e invita a riflettere su un nuovo modo di insegnare e apprendere.

Firenze, luglio 2025 – Anche uno studente delle Scuole Pie Fiorentine, istituto paritario, ha rifiutato di sostenere l’esame orale della maturità. E’ accaduto lo scorso 2 luglio. Si tratta di un ragazzo che è arrivato dal Lazio all’inizio dell’ultimo anno scolastico dopo aver frequentato istituti privati. Il ragazzo ha spiegato di essere “contro il sistema” e per questo ha fatto scena muta, riuscendo comunque a diplomarsi avendo già raggiunto il punteggio minimo. Il presidente della commissione esaminatrice ha scritto una lettera di risposta al ragazzo. "Davanti alla nostra richiesta, relativa alla motivazione per la quale non avresti sostenuto l’orale, hai spiegato che non avresti svolto la prova perché sei contro al sistema: nel dettaglio della tua dichiarazione scritta si comprende che non hai interesse relativamente alla valutazione conclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, uno studente rifiuta l’orale alla maturità: “Il mio gesto contro il sistema”

In questa notizia si parla di: firenze - studente - orale - maturità

E Sting da dove è arrivato? È sbarcato il 9 luglio all’aeroporto di Trieste (Ronchi) con un volo da Firenze, per raggiungere verso le 15 Villa Manin. Con lui anche il suo chef personale, al quale il cantante ha chiesto di preparargli un branzino. Vai su Facebook

Firenze, studente fa scena muta all'esame di Stato in una scuola privata, il presidente di commissione gli scrive: «Crescere non significa fare furbate»; Maturità, che succede se non si rispondere alle domande dell'orale per protesta?; Perché gli studenti boicottano l’orale dell’esame di maturità: “C’è più bisogno di ascolto che di giudizio”.