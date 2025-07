Firenze | risciò multati in piazza San Giovanni Uno anche sequestrato In attesa dei nuovi divieti

A Firenze, due risciò sono stati multati e uno sequestrato in Piazza San Giovanni a causa di irregolarità. Il primo trasportava turisti senza prenotazione ufficiale, violando le regole Unesco con una sanzione di 400 euro. La scena evidenzia come il rispetto delle normative sia fondamentale per tutelare il patrimonio e garantire un turismo sostenibile. La situazione si aggrava in attesa dei nuovi divieti che potrebbero rivoluzionare il settore.

Per due risciò, entrambi fermati in piazza San Giovanni, sono emerse irregolarità. Il primo, in possesso di regolare Scia trasportava due passeggeri che non avevano effettuato prenotazione tramite l'agenzia turistica, ma avevano contrattato il giro direttamente sul posto con il conducente in piazza San Giovanni. Per l'agenzia è scattata la sanzione per violazione del regolamento Unesco (400 euro)

