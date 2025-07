Firenze a San Salvi serata dedicata a Dino Campana tra poesia storia e teatro

Firenze si anima il 15 luglio con una serata dedicata a Dino Campana, il poeta visionario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della letteratura italiana. Tra poesia, storia e teatro, l’evento “Serata Campana. Parole in cammino” promette un’esperienza emozionante nel suggestivo ex manicomio di San Salvi, un luogo intriso di memoria e arte. Un'occasione imperdibile per immergersi nella vita e nelle parole di uno dei poeti più affascinanti del Novecento...

Firenze, 11 luglio 2025 – Prosegue l’Estate a San Salvi dei Chille de la balanza con un appuntamento di rara intensità emotiva e culturale: martedì 15 luglio alle ore 21.30 andrà in scena “Serata Campana. Parole in cammino”, evento speciale dedicato al poeta visionario Dino Campana, nella suggestiva cornice dell’ex manicomio fiorentino di San Salvi, luogo che lo vide più volte internato e che da oltre trent’anni è sede dell’attività artistica e teatrale dei Chille. L’ingresso è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: telwhatsapp 335 6270739 – mail info@chille. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, a San Salvi serata dedicata a Dino Campana tra poesia, storia e teatro

