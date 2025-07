Fiorentina ufficiale la prima cessione | Moreno saluta e vola in Spagna

La Fiorentina apre le danze del mercato estivo con una notizia di rilievo: Matias Moreno saluta i viola e si trasferisce in Spagna, prontamente ufficializzato al Levante. Il giovane difensore argentino, arrivato lo scorso anno dal Belgrano, intraprende una nuova avventura in Liga, arricchendo il suo percorso professionale. Questa cessione segna un primo passo strategico per la rosa toscana, pronta a pianificare le mosse per la prossima stagione.

La Fiorentina piazza la prima cessione di questo calciomercato estivo. E' infatti ufficiale l'approdo al Levante di Matias Moreno. Il difensore argentino, arrivato la scorsa estate dal Belgrano, è stato ceduto in prestito alla squadra spagnola con diritto di riscatto e controriscatto a favore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Comuzzo Juventus: la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli - La Fiorentina ha ufficialmente blindato il giovane difensore classe 2005, Comuzzo, rinnovando il suo contratto fino al 2029 con un’opzione.

Dopo la prima offerta di circa 5 milioni, la Fiorentina ha rifiutato anche la seconda, arrivata nella giornata di oggi. Il Betis avrebbe alzato la proposta a 6 milioni + 2 di bonus. Altro no secco da parte del club viola Sky Sport Vai su Facebook

