Fiorentina | ritiro 2025-26 al Viola Park lunedì sera Porte aperte ai tifosi | biglietto gratis come prenotarlo

La Fiorentina dà il via alla stagione 2025-26 con un evento imperdibile: lunedì sera alle 21.30, il Viola Park si apre ai tifosi con porte aperte e biglietto gratuito. Un’occasione unica per vivere da vicino l’entusiasmo del ritiro e incontrare le squadre femminile, maschile e Primavera. Prenota subito il tuo posto e preparati a vivere un’estate di passione e calcio. Non perdere questa opportunità!

Lunedì sera alle 21.30 al Viola Park partirà la nuova stagione sportiva con il 'Viola Carpet', in questa occasione le prime squadre della Fiorentina, femminile e maschile e la Fiorentina Primavera maschile saluteranno i tifosi all'interno dello stadio Curva Fiesole

Fiorentina, Pradè: “Serve analisi profonda. Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza”. Squadra fischiata dai tifosi viola - Dopo la sconfitta contro il Venezia, Daniele Pradè ha espresso preoccupazione per i troppi punti persi dalla Fiorentina, evidenziando l'importanza di un'analisi approfondita.

#Calcio #UltimeNotizie #Fiorentina La Fiorentina inizierà il ritiro pre-campionato, in vista della stagione 2025-26, lunedì 14 luglio all'interno […] Questo articolo Fiorentina: il programma del ritiro al Viola Park è apparso prima su Magazine Pragma.

RITIRO VIOLA PARK 2025? Ecco il programma ? I biglietti per accedere a tutte le attività saranno online a partire da venerdì 11 Luglio. Tutte le info: https://acffiorentina.com/news/ritiro-al-viola-park-2025-tutte-le-info-080825… Vi aspettiamo #forza

