Fiola PD | ‘Fortini ignora il Consiglio Regionale e annuncia un avviso per 2 milioni di euro per le scuole senza delibera

La tensione politica esplode tra Fiola del PD e l’assessore Fortini, che ha annunciato un avviso da 2 milioni di euro per le scuole senza una delibera ufficiale. La parlamentare Bruna Fiola denuncia uno "sgarbo istituzionale" e un chiaro segnale di scorrettezza nel metodo. La polemica mette in discussione il rispetto delle procedure e il ruolo delle istituzioni in un momento cruciale per l’istruzione regionale. La questione si fa sempre più calda e rispecchia le sfide della trasparenza politica.

Bruna Fiola (PD) attacca l’assessore Fortini: “Scavalca il Consiglio Regionale e lancia avvisi senza confronto. È uno sgarbo istituzionale”. “ Trovo gravissimo il comportamento dell’ assessore Fortini, che ancora una volta mostra poco rispetto nei confronti del Consiglio Regionale. Era perfettamente a conoscenza della proposta di legge sull’educazione affettiva, visto che – fatto rarissimo – ha partecipato sia alla mobilitazione istituzionale del 18 giugno (convocata dopo il femminicidio di Martina), sia alla Commissione del 27 giugno in cui è stato incardinato il provvedimento. Eppure ieri, mentre la Commissione approvava la legge, è stato pubblicato un avviso da 2 milioni di euro che scade il 9 settembre, rivolto agli istituti scolastici e incentrato sulla stessa materia, senza che sia stata ancora pubblicata la relativa delibera di giunta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

