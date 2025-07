Finisce con l’auto in una scarpata | muore una donna di 56 anni

Tragedia sulla E78 ad Arezzo: una donna di 56 anni perde la vita in un incidente che ha fatto riflettere sulla sicurezza delle strade italiane. La scena, drammatica, si è consumata nel pomeriggio di oggi, lasciando una comunità sconvolta. Gli inquirenti stanno ancora valutando le cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. Un richiamo alla prudenza in ogni passo, perché la vita può cambiare in un attimo.

AREZZO – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sulla e78 all’altezza di Stoppe d’Arca, in provincia di Arezzo. Nel sinistro è deceduta una donna di 56 anni finita con l’auto in una scarpata, per cause che restano al vaglio della polizia municipale di Arezzo. Sul posto è arrivata l’ambulanza infermierizzata di Arezzo, una ambulanza Blsd della Croce Rossa di Arezzo e l’elisoccorso Pegaso 1, oltre ai vigili del fuoco con l’elicottero Drago e la squadra di terra. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

