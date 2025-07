Fingono di essere dell'ufficio antifrode e si fanno inviare 95mila euro dalla vittima | tre denunciati

Una truffa ingegnosa ha colpito un uomo di Mantova, che si è lasciato convincere a inviare 95 mila euro fingendo di rispondere all’appello di un falso ufficio antifrode. Tre uomini sono stati già identificati e denunciati per questa frode maldestra ma efficace. Scopri come si è svolta questa intricata truffa e quali misure adottare per proteggersi da simili tentativi ingannevoli. Continua a leggere.

Un uomo residente a Mantova avrebbe subito una truffa da parte di tre persone già identificate e denunciate. Il gruppo lo avrebbe contattato fingendo di essere di un ufficio antifrode e lo avrebbe convinto a bonificare in loro favore 95mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: essere - ufficio - antifrode - 95mila

Cosa significa essere un ufficio stampa nel cinema? Ve lo dice Pierluigi Manzo - Scopri il mondo esclusivo dell'ufficio stampa nel cinema con Pierluigi Manzo, che svela i segreti, le sfide e le storie dietro le quinte di questa professione fondamentale.

Fingono di essere dell'ufficio antifrode e si fanno inviare 95mila euro dalla vittima: tre denunciati; Truffano un cittadino mantovano tramite “spoofing” e provano a sottrargli 95mila euro, tre denunciati.

Fingono di essere dell’ufficio antifrode e si fanno inviare 95mila euro dalla vittima: tre denunciati - Un uomo residente a Mantova avrebbe subito una truffa da parte di tre persone già identificate e denunciate. fanpage.it scrive