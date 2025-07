Fine vita oncologi | No a Comitato nazionale e a esclusione Ssn subito confronto

Il dibattito sul fine vita in ambito oncologico si fa sempre più acceso, richiedendo una regolamentazione chiara e condivisa. L'Associazione italiana di oncologia medica sostiene l'importanza di un confronto aperto e trasparente tra politica, istituzioni e società scientifiche. Solo attraverso un dialogo costruttivo si potranno affrontare le sfide etiche e operative per garantire i diritti dei pazienti. È essenziale agire subito per trovare soluzioni equilibrate e umane.

"Accogliamo con favore che la politica affronti il tema del fine vita definendo una norma specifica. L'Associazione italiana di oncologia medica, come altre società scientifiche, segue con attenzione il dibattito parlamentare. E' però necessario che le istituzioni si confrontino con le società scientifiche per risolvere alcuni aspetti centrali. Nutriamo forti perplessità sull'istituzione del

