Finalmente tradotto in italiano il manifesto contro la falsa Europa

Finalmente in italiano, il manifesto contro la falsa Europa apre una finestra sulle verità sopite e mette in discussione le narrazioni distorte che minacciano l’identità europea. La «dichiarazione di Parigi», firmata da pensatori come Scruton e Manent, denuncia con coraggio le illusioni sulla laicità, la libertà e l’immigrazione. Un testo profetico che invita a riflettere e difendere l’eredità culturale del Vecchio continente. Continua a leggere.

Pubblichiamo stralci dalla «dichiarazione di Parigi», testo profetico (scritto tra gli altri da Scruton e Manent) che attacca le idee distorte su laicità, libertà e immigrazione che corrodono l'eredità del Vecchio continente.

