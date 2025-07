Final Fantasy 17 avrà i combattimenti a turni? Ne parla Naoki Yoshida di Final Fantasy 14 e 16

Dopo anni di battaglie in tempo reale, il destino di Final Fantasy 17 si fa incerto, con Naoki Yoshida che apre alla possibilità di reintrodurre i combattimenti a turni. Un ritorno alle radici che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gioco e riaccendere la passione dei fan più nostalgici, segnando un nuovo capitolo nella saga. La domanda ora è: sarà questa la svolta tanto attesa?

In una recente intervista concessa ad Anime News Network durante l’Anime Expo 2025 di Los Angeles, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI e director del celebre Final Fantasy XIV, ha affrontato uno dei temi più discussi tra i fan della saga: Final Fantasy 17 potrebbe tornare ai combattimenti a turni? La risposta non è netta, ma suggerisce una riapertura al dialogo su una meccanica storica che sembrava ormai archiviata da Square Enix. Dopo anni di predominio dell’azione in tempo reale, Yoshida ha sottolineato come la scelta tra turni e azione non possa essere isolata dal resto del gameplay: dipende dalla narrazione, dallo stile grafico e dall’esperienza complessiva che il team vuole offrire. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 17 avrà i combattimenti a turni? Ne parla Naoki Yoshida di Final Fantasy 14 e 16

In questa notizia si parla di: final - fantasy - yoshida - combattimenti

Final fantasy commander di magic: the gathering per risparmiare soldi - Se sei un fan di Magic: The Gathering e sei appassionato di Final Fantasy, questa novità potrebbe sorprenderti: una carta comandante ispirata alla celebre saga, ideale per risparmiare sulle spese delle nuove espansioni.

Il producer Naoki Yoshida ha detto la sua sulla possibilità che la serie Final Fantasy possa tornare ai combattimenti a turni con i prossimi capitoli, rimanendo alquanto vago. Vai su Facebook

Naoki Yoshida su Final Fantasy XVII, la strategia multipiattaformadi Square Enix, e un ritorno al combattimento a turni dopo il successo di #clairobscurexpedition33. Vai su X

Final Fantasy 17 avrà i combattimenti a turni? Ne parla Naoki Yoshida di Final Fantasy 14 e 16; Final Fantasy 17 tornerà ai combattimenti a turni? Il producer Naoki Yoshida dice la sua; Naoki Yoshida sul futuro di Final Fantasy: il prossimo capitolo avrà i combattimenti a turni o in tempo reale?.

Final Fantasy 17 tornerà ai combattimenti a turni? Il producer Naoki Yoshida dice la sua - In una recente intervista pubblicata da Anime News Network, il producer Naoki Yoshida ha risposto anche alla domanda sul fatto che Final Fantasy 17 possa tornare ai combattimenti a turni, esponendo la ... Da msn.com

Yoshida non si sbilancia sul futuro combat system di Final Fantasy - Naoki Yoshida sul futuro di Final Fantasy: il prossimo capitolo avrà i combattimenti a turni o in tempo reale? Scrive informazione.it