film e serie tv in uscita su prime video nel 2025

Nel 2025, Prime Video si appresta a conquistare il pubblico italiano con un palinsesto ricco di novità imperdibili. Tra film originali di alta qualità, nuove serie TV coinvolgenti e grandi eventi sportivi, la piattaforma si prepara a offrire un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. Durante l’evento Prime Video Presents, sono stati svelati dettagli entusiasmanti che faranno la felicità di ogni appassionato. Scopriamo insieme le produzioni cinematografiche in arrivo e le anticipazioni più emozionanti per il nuovo anno.

Prime Video si prepara a espandere la propria offerta nel 2025 con una serie di novità che spaziano tra film originali, nuove serie TV, programmi di intrattenimento e grandi eventi sportivi. La presentazione ufficiale avvenuta durante l’evento Prime Video Presents ha svelato un ricco palinsesto che promette contenuti di alta qualità e grande varietà per il pubblico italiano. le produzioni cinematografiche originali in arrivo su prime video. film originali e nuove uscite. Love Me Love Me – Cuori Magnetici: questa pellicola young adult combina elementi di romanticismo e mistero. La storia segue June (interpretata da Mia Jenkins), che dopo un lutto familiare si trasferisce in Italia, trovandosi coinvolta in un triangolo amoroso ambientato in una scuola d’élite, tra segreti, arti marziali miste (MMA) e i primi sentimenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it