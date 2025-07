Filippo Bisciglia la bellissima notizia per lui dopo la seconda puntata di Temptation Island

Dopo la seconda puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia può sorridere: i dati di ascolto superano ogni aspettativa, confermando il suo successo come conduttore. La trasmissione, in onda su Canale 5, continua a catturare l’attenzione del pubblico e a regalare emozioni intense. Questa notizia positiva è un riconoscimento per il lavoro di Bisciglia, che si appresta a vivere nuove sfide e momenti memorabili nel reality più amato.

News Tv, la seconda puntata di Temptation Island, trasmessa da Canale 5, ha portato risultati particolarmente rilevanti per il conduttore Filippo Bisciglia. Nella mattinata dell'11 luglio è stata infatti comunicata una notizia significativa in merito ai dati di ascolto, che hanno superato ogni previsione. Leggi anche: "Temptation Island", chi è Salvatore, il tentatore di Sarah: tutto su di lui Leggi anche: "Temptation Island", Sarah confessa di esser stata con altri due ragazzi: Valerio sconvolto Temptation Island domina la serata Tv di giovedì 10 luglio 2025. La trasmissione ha registrato ascolti molto alti, posizionandosi al vertice nella serata del 10 luglio.

