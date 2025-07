Fiesole va in scena Madame | omaggio danzato a Maria Callas

Fiesole si prepara ad accogliere un evento straordinario: il 15 luglio, al Teatro Romano, Lyric Dance Company rende omaggio a Maria Callas con lo spettacolo "Madame". Diretto da Alberto Canestro, questa performance unisce danza e lirica in un connubio emozionante e senza tempo. Un'occasione unica per immergersi in un mondo di bellezza e passione, lasciandosi trasportare dalle emozioni che solo la danza può regalare. Non mancate!

Fiesole (Firenze), 11 luglio 2025 – Appuntamento con la danza al Teatro Romano di Fiesole. Il 15 luglio Lyric Dance Company porta in scena ' Madame ', omaggio danzato a una diva come Maria Callas. La direzione artistica è di Alberto Canestro. Madame è un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza indimenticabile, dove la danza abbraccia la lirica in un connubio di emozioni e bellezza senza tempo. Lo spettacolo è un’opera di danza contemporanea e neoclassica ideata e coreografata da Alberto Canestro. Madame è un tributo avvincente e poetico a una delle figure più iconiche della lirica, Maria Callas, la cui presenza scenica e il cui talento hanno segnato un'epoca e continuano a ispirare generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, va in scena Madame: omaggio danzato a Maria Callas

