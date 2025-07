Fiesole va in scena ‘Agamennone’ al Teatro Romano

Fiesole si trasforma in un palcoscenico di emozioni con l’attesissima performance di ‘Agamennone’ al Teatro Romano. La compagnia Zerkalo, nata nel 2008, porta in scena un’opera che unisce tradizione e innovazione, valorizzando la potenza della parola e la drammaturgia contemporanea. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro che desiderano riflettere e lasciarsi coinvolgere da storie senza tempo. Non mancate, perché un’esperienza unica vi aspetta sotto le stelle...

Fiesole (Firenze), 11 luglio 2025 - Domenica 13 luglio alle ore 21,15 al Teatro Romano di Fiesole va in scena ‘ Agamennone ’. Formatasi nel 2008, la compagnia teatrale Zerkalo si inserisce in quel segmento posto tra il teatro testuale e il teatro di ricerca in senso stretto, in un percorso che recupera il ruolo della parola come luogo originario di creazione del senso. Un’attenzione particolare è rivolta alla drammaturgia contemporanea - soprattutto italiana ed europea - e alla riscrittura dei classici attraverso una lingua di poesia. Nella versione di Ghianni Ritsos, il re di Micene, potente despota omerico a capo della spedizione contro Troia, è un uomo vecchio, giunto finalmente a casa dopo una lunga estenuante guerra e capace di un solo ultimo atto di valore: una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitemnestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, va in scena ‘Agamennone’ al Teatro Romano

