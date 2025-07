Fidanza | La sfiducia? Un’idea velleitaria ma nessun appoggio a von der Leyen a scatola chiusa

Nel cuore di un delicato momento politico, la prima mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, scaturita dallo scandalo Pfizer, si è conclusa con una bocciatura inaspettata ma prevedibile al Parlamento di Strasburgo. Un risultato che evidenzia le divisioni interne alle opposizioni italiane, con il Pd di Elly Schlein votando dissonante e Fratelli d’Italia ancora una volta in disparte. Ma cosa ci riserverà il futuro? La sfida politica è appena iniziata.

Un passaggio delicato ma anche un'operazione velleitaria, destinata all'insuccesso. La prima mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen sullo scandalo Pzifer, come ampiamente previsto, è stata bocciata dal Parlamento di Strasburgo. Un esito scontato anche se molti hanno giudicato il passaggio "un giro di boa". Le opposizioni italiane si sono divise e, ancora una volta, il Pd di Elly Sclein ha votato in ordine sparso. Fratelli d'Italia, insieme alla grande maggioranza dei conservatori, ha scelto il non voto. Una fuga? Tutt'altro. Carlo Fidanza, vicepresidente dell'Ecr e copresidente di FdI, spiega che si è trattato di un'iniziativa rumorosa, ma " tutti sapevano che non sarebbe passata".