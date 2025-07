Fiat Grande Panda vince il Red Dot Award 2025

La Fiat Grande Panda trionfa ancora una volta, conquistando il prestigioso Red Dot Award 2025 nella categoria “Product Design”. Un riconoscimento che celebra l’equilibrio perfetto tra innovazione, stile e funzionalità, grazie a un design raffinato sia all’interno che all’esterno. Questo premio, assegnato da una giuria di esperti internazionali, conferma l’eccellenza del marchio torinese nel panorama automobilistico globale. La Grande Panda si distingue come un’icona di stile e funzionalità, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

TORINO (ITALPRESS) – FIAT si è aggiudicata ancora una volta il Red Dot Award nella categoria “Product Design” per la Grande Panda, riconosciuta per il suo design interno ed esterno, segnando un altro traguardo significativo sulla scena automobilistica internazionale. I premi, assegnati da una giuria internazionale composta da 43 tra i maggiori esperti di design e accademici, sono stati assegnati durante la Designers’ Night di Essen, in Germania. “Il nostro obiettivo con Grande Panda era quello di coniugare semplicità, ingegno e stile – ha detto Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it