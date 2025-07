Fiamme partite da lì Due fratelli di 15 e 20 anni gravi in ospedale dopo incendio in appartamento

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio, via Fragata a Bisceglie è stata teatro di un drammatico incendio che ha coinvolto un appartamento al civico 51. Due fratelli di 15 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti e ora si trovano in ospedale, mentre i residenti hanno vissuto momenti di grande paura. La vicenda resta ancora sotto shock, con le indagini in corso per chiarire le cause di questa tragedia improvvisa.

La serata di giovedì 10 luglio si è trasformata in un incubo per i residenti di via Fragata, a Bisceglie. Poco dopo le 22, un improvviso incendio ha sconvolto la tranquillità di un palazzo situato al civico 51, seminando paura e costringendo all’intervento immediato dei soccorsi. Nessuno si sarebbe mai aspettato che una semplice serata estiva potesse degenerare in pochi istanti in un’emergenza tanto grave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero state scatenate da un barbecue che alcune persone stavano cercando di accendere nel cortile dell’appartamento. Nel tentativo di ravvivare la brace, si ipotizza sia stato utilizzato un liquido infiammabile, forse in modo imprudente, causando una violenta fiammata di ritorno che ha avvolto la zona e innescato il rogo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

