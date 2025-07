Fiamme a Chieuti | canadair in azione e treni bloccati per l' incendio

Fiamme a Chieuti, Canadair in azione e treni bloccati: un incendio minaccia ancora una volta la tranquillità della zona, riaccendendo i timori di un'altra devastazione. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme, ma l'emergenza si aggrava con i treni sospesi e le popolazioni in allerta. La lotta contro il fuoco prosegue: sarà possibile domare questa furia e riportare la situazione sotto controllo?

Torna l'incubo delle fiamme, a Chieuti, dove un nuovo incendio è divampato a breve distanza dall'area già duramente colpita negli scorsi giorni. In queste ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia stanno operando con più squadre da terra per arginare il fronte di fuoco, mentre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - chieuti - incendio - canadair

L'incendio tra Marina di Chieuti e Lesina visto dal porto di Termoli. https://termolionline.it/2025/07/cronaca/ancora-fiamme-tra-chieuti-e-lesina-in-volo-due-canadair-sempre-interrotta-la-circolazione-dei-treni/ Vai su Facebook

Fiamme a Chieuti: canadair in azione e treni bloccati per l'incendio; Non si placa l'incendio nel Foggiano: treni deviati e statale 16 chiusa; Ancora fiamme tra Chieuti e Lesina, in volo due Canadair: sempre interrotta la circolazione dei treni.

Un altro incendio a Chieuti, treni di nuovo fermi tra Foggia e Termoli - Ancora un rogo dopo soli quattro giorni, e la circolazione ferroviaria si blocca nuovamente, rischiando di isolare la Puglia sulla linea adriatica ... Si legge su msn.com

Ancora un rogo nel Foggiano, treni fermi sull'Adriatica - le fiamme stanno interessando una vasta area di vegetazione e si stanno sviluppando verso l'entroterra. Secondo ansa.it