Festa della Lega a Cervia l’inaugurazione con Salvini

Preparati a vivere un evento imperdibile! Dal 31 luglio al 3 agosto, Cervia si anima con la Festa Lega Romagna, un’occasione per incontrare leader politici e personalità di spicco in un’atmosfera coinvolgente nella suggestiva cornice della Torre San Michele. L’inaugurazione, giovedì 31 luglio, vedrà la presenza di Matteo Salvini in persona, pronta a portare il suo messaggio e a condividere momenti di confronto. Non mancare, perché questa festa promette emozioni e dialogo aperto!

Cervia, 11 luglio 2025 – Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto torna la Festa Lega Romagna a Cervia nella cornice della Torre San Michele e del piazzale Maffei. A inaugurare l'edizione 2025 della festa giovedì 31 luglio sarà proprio il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. A salire sul palco insieme a Salvini sarà il giornalista, saggista e opinionista Daniele Capezzone, direttore editoriale del quotidiano Libero, che intervisterà il segretario leghista a 360 gradi. "La Festa si svolgerà da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto - precisa Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – il padiglione sarà posizionato sul suggestivo canale di Cervia, dalla parte dove si erge la Torre San Michele, in piazza M.

