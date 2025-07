Ferrovie bypass e strade Bakkali Pd | Il Governo investa sulle infrastrutture per il porto ravennate

La deputata Ouidad Bakkali sottolinea l’importanza di potenziare le infrastrutture del porto ravennate, evidenziando come ferrovie bypass e strade siano elementi chiave per migliorare la logistics e la competitività. Il porto di Ravenna, crocevia strategico tra Italia ed Europa, merita investimenti concreti da parte del governo per consolidare il suo ruolo di hub portuale di eccellenza. Solo così potremo garantire uno sviluppo sostenibile e un futuro prospero per tutta la regione.

“Il porto di Ravenna rappresenta una piattaforma strategica per l’Italia e per l’Europa, ed è indispensabile che le istituzioni nazionali sostengano con investimenti concreti il rafforzamento della sua rete infrastrutturale”. A dirlo è la deputata democratica Ouidad Bakkali, a margine della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

