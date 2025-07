Ferrari Ferrero e Barilla | le aziende con la migliore reputazione in Italia

Il Made in Italy si conferma un simbolo di eccellenza e prestigio, conquistando il cuore degli italiani con nomi storici come Ferrari, Ferrero e Barilla. Questi giganti della tradizione nazionale dominano ancora una volta la scena della reputazione, superando colossi internazionali e rafforzando il valore del patrimonio culturale e industriale del nostro paese. La loro costanza nel mantenere alta l’orgoglio italiano testimonia un successo che sembra non conoscere crisi, confermando la loro leadership nel 2025.

Roma, 11 luglio 2025 – Il Made in Italy conquista la scena nazionale: Ferrari, Ferrero e Barilla dominano ancora una volta il podio delle aziende con la migliore reputazione in Italia nel 2025, superando colossi internazionali come Ikea, Microsoft e Disney. Per il terzo anno consecutivo, il trio si conferma al vertice in un prestigio che sembra non conoscere crisi. A sancire questo risultato è Merco Imprese Italia, uno dei più autorevoli osservatori a livello mondiale sulla reputazione aziendale. La classifica: Ferrari al primo posto. Ferrari conquista il primo posto nella classifica delle aziende con la migliore reputazione in Italia, seguita da Ferrero al secondo posto e Barilla al terzo.

