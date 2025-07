Ferrara punta sui giovani | 75mila euro per incentivare occupazione e nuove imprese

giovani, il loro talento e la loro energia. Con un investimento di 75mila euro, Ferrara si impegna a stimolare l’occupazione e a favorire la nascita di nuove imprese, creando così un ecosistema lavorativo più sicuro, innovativo e competitivo. Un’iniziativa che mira a trasformare la città in un polo attrattivo per i giovani professionisti e le startup, puntando sulle loro capacità per costruire un futuro più prospero e sostenibile.

Creare nuovi posti di lavoro e un sistema lavorativo sicuro e di qualità che permetta di attrarre nuovi talenti: non è un obiettivo da poco quello che si pongono il Comune di Ferrara e la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, che uniscono le forze in un progetto al cui centro vi sono gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

