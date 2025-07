Fermato in centro con dosi di cocaina | 50enne arrestato a Santa Margherita

Un pomeriggio di luglio che avrebbe potuto trascorrere in tranquillità si è trasformato in un blitz antidroga a Santa Margherita. Un 50enne italiano, sospettato e notato per il suo comportamento sospetto, è stato fermato e trovato in possesso di dosi di cocaina. La sua cattura evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e garantisce maggiore sicurezza nella comunità. I dettagli della vicenda continuano a emergere.

È stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nel centro di Santa Margherita e, dopo un controllo, è scattato l’arresto: un 50enne italiano è finito in manette nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio 2025 con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

