Fermati con 21 involucri di cocaina e crack giudice dispone obbligo di firma

Un’operazione che mette in luce l’efficacia delle indagini e la fermezza della giustizia. Dopo il sequestro di 21 involucri di cocaina e crack, il giudice ha deciso per l’obbligo di firma e presentazione alla polizia giudiziaria, sottolineando la serietà dell’impegno nel contrasto allo spaccio di droga. Questa misura rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato e la tutela della comunità.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È quanto disposto dal giudice monocratico Anna Sofia Sellitto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto di Antonio Zampella e Sabino Bernardo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: obbligo - giudice - fermati - involucri

Referendum 8-9 giugno, giudice lavoro: “Rai discrimina con obbligo ferie o aspettativa” - Un'importante sentenza del giudice del lavoro ha sollevato un campanello d’allerta sulla discriminazione nelle politiche aziendali della Rai.

Fermati con 21 involucri di cocaina e crack, giudice dispone obbligo di firma; La fuga dei ladri d’oro. Quattro davanti al giudice; Fermato con un etto di coca, scoppia in lacrime davanti al giudice: Era la scorta per un anno.

Fermati per il lockdown con autocertificazione falsa, il giudice li ... - Sono stati fermati in pieno lockdown, ma ai carabinieri hanno esibito un’autocertificazione falsa. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Covid, giudice di Milano: «Non c'è obbligo di verità nell ... - Covid, giudice di Milano: «Non c'è obbligo di verità nell'autocertificazione» 3 Minuti di Lettura giovedì 25 marzo 2021, 18:03 - Riporta ilmessaggero.it